Kayıp kardeşlerin cansız bedenleri, evlerinin arkasındaki inşaatta bulundu
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Kayıp kardeşlerin cansız bedenleri, evlerinin arkasındaki inşaatta bulundu

09.03.2021 07:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:17

Çekmeköy'de dün öğle saatlerinde kaybolan Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşleri arama çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. İki kardeşin cansız bedeni evlerinin arkasındaki inşaatta, asansör için açılmış içi su dolu çukurda bulundu.

Olay, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göreHanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin Büyür dün saat 12:00 sıralarında kayboldu.

İLK ARAMADA SONUÇ ALINAMADI

Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile bireyleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk aramalarda çocuklardan iz bulamadı.

KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENİ ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BULUNDU

Saatler gece yarısını bulduğunda ise ailenin yaşadığı evin arkasında inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu.

BÖLGEDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayıp kardeşlerin cansız bedenleri, evlerinin arkasındaki inşaatta bulundu
Haber Yorumları (14)
TT: Allahın cezaları bir inşaatı bile düzgün yapamıyorlar. Etrafını kapatsana, içerdeki önlemleri alsana. ille birilerimi ölsün. Bu mütahitlere değil inşaat , iki taşı üst üste koydurtmamak lazım.
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İBRAHİM AYHAN: Allah ailesine sabır versin bütün mutaitler böyle bir aci bir daha yaşanmaması için tüm inşaat asansörlerin girişlerine kapı takin
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MELEK: Mutait değil müteahhit.
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