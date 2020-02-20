Kayıp Didem'in cansız bedeni bulundu
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Kayıp Didem'in cansız bedeni bulundu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu.

20.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:38
Kayıp Didem'in cansız bedeni bulundu

'un ilçesinde 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu.


Alınan bilgilere göre, Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki Didem Turan'ın cansız bedeni Nehri'nde bulundu. Arama çalışmalarına devam eden ekipler tarafından havaların ısınmasıyla buzları çözülen nehirde bulunan cesedin jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerince kayıp genç kıza ait olduğu belirlendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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: Kayıp Didem'in cansız bedeni bulundu
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