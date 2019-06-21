Kayıp çiftçinin cesedi timsahın karnından çıktı!

Endonezya'nın Riau eyaletinde Wartoyo isimli çiftçi aniden ortadan kayboldu. Yakınları Wartoyo'yu en son görüldüğü Lakar Nehri'de aramaya başladılar.

Nehrin kıyısında uzanan bir timsahın yanında insan bedenine ait parçalar görünce, çiftçiyi timsahın öldürdüğünden şüphelendiler. Köylüler timsahı yakalayıp ağzını bağladıktan sonra sürükleyerek köye getirdi.

Timsahı öldürdükten sonra karnını yaran köylüler çiftçi Wartoyo'nun cesedi ile karşılaştı.

SADECE BACAKLARI SAĞLAM KALMIŞ

Yerel kaynaklar cesetten geriye sadece bacakları sağlam kaldığı, vücudun üst kısmının tamamen parçalandığını söyledi.

Nehirde çok sayıda timsah olmasına rağmen bu tür olayların nadiren yaşandığını ifade eden köyün muhtarı, timsah saldırısının bir ceza olduğunu inandıklarını söyledi.