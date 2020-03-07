Kayıp çiftçiden 5 gündür haber alınamıyor
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Kayıp çiftçiden 5 gündür haber alınamıyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 gündür kayıp olan çiftçi Mehmet Coşar'ın (40) bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

07.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:30
Kayıp çiftçiden 5 gündür haber alınamıyor

ANTALYA'nın ilçesinde, 5 gündür kayıp olan çiftçi 'ın (40) bulunması için ekiplerince çalışma başlatıldı. 

Belenobası Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası çiftçi Mehmet Coşar, 3 Mart'ta kayboldu. Berberden çıktıktan sonra kendisinden alınamayan Mehmet Coşar'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Coşar'ın bulunması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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