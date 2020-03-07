Kayıp çiftçiden 5 gündür haber alınamıyor
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 gündür kayıp olan çiftçi Mehmet Coşar'ın (40) bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 gündür kayıp olan çiftçi Mehmet Coşar'ın (40) bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Belenobası Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası çiftçi Mehmet Coşar, 3 Mart'ta kayboldu. Berberden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Coşar'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Coşar'ın bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA