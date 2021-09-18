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Kayınpederini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Kayınpederini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Murat A. (41), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kayınpederi Ökkeş Ateymen'i (66) pompalı tüfekle öldürdü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Murat A. (41), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kayınpederi Ökkeş Ateymen'i (66) pompalı tüfekle öldürdü. İntihar girişiminde bulunan Murat A., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Murat A., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı demir ustası kayınpederi Ökkeş Ateymen ile iş yerinde tartışmaya başladı. Murat A., tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ökkeş Ateymen, olay yerinde hayatını kaybetti. Sesleri duyan komşu esnafın ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Murat A., bu sırada pompalı tüfeği başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından Murat A., etkisiz hale getirildi. Elindeki tüfeği polisin aldığı Murat A., hastaneye götürüldü. Murat A.'nın hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, sorgu sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan Murat A.'nın eşinin kadın sığınma evinde olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.


Kayınpederini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Kayınpederini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Kayınpederini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Kayınpederini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Kayınpederini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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