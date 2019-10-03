03.10.2019 19:52

Kayın tırtılı ekosistemin bir parçası

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın: "Tırtıllar ağaçları kurutmuyor. Seneye o ağaçların yeşerdiğini ve çiçek açtığını göreceğiz"

BURSA - İnegöl ilçesinde kayın ormanlarında görülen tırtıllar ile ilgili açıklamada bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Kayın tırtılları ekosistemin bir parçasıdır. Tırtılların kuruttuğu denilen ağaçların seneye yeşerdiğini ve çiçek açtığını göreceğiz" dedi.

İnegöl ilçesinde ormanları saran tırtılların ağaçlara zarar vermediğini ifade eden Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Kızılkuyruklu kayın tırtılları ilk defa geçen sene 50 hektarlık bir alanda görüldü. Bu sene iklim değişikliğinden dolayı da 250 hektarlık bir alanda görüldü. Bunlar eko sistemin bir parçasıdır. Yeni üreyen bir hayvan değil. Kayın ormanlarında kayın yapraklarını yiyerek besleniyor. Popülasyondaki artıştan dolayı da ağaçlar dışarıdan kurumuş gibi görünüyor. Ancak biz yine de bununla ilgili bir çalışma başlattık. Yaprakların üzerini kaplayan basilüs bakterileriyle ilk olumlu neticelerini aldık. Hem havadan hem de karadan bunu uygulamaya yapıyoruz" diye konuştu.

Popülasyonu azaltmaya yönelik ağaçların seyreltilmesi, o bölgenin karantina altına alınmasıyla ilgili çalışmaya başlandığını belirten Akın, "Önceki yıllardan beri sahayı takip ediyoruz. Bursa'nın 1 milyon hektar alanlık bir alanı olduğunu düşünürsek, 250 hektarlık bir alanda olmasında bir sakınca yok. 4 evresinden olan kupa döneminde yiyeceği basilüs yiyerek üremesi gerçekleşmeyecek. Yumurtlama döneminde ise ağaçlara bırakacakları yumurtaları toplayarak yapacağız. Kızılkuyruklu kayın tırtılının parazoidini yetiştireceğiz. Önümüzdeki mayıs ayında bunları doğaya salacağız. Bu böcek rutubeti sevdiği için bu bölgeyi mesken tuttu. Bu bölgedeki rutubeti azaltmamız gerekiyor" dedi.

Ağaçlara asacakları kuş yuvalarıyla birlikte kuşların artmasını sağlayacaklarını belirten Akın, "Kuşların beslenmesi ve bu tırtıllarını üremesinin önüne geçmiş olacağız. Drone çekimleriyle bu sahanın yayılışı ve azalmayı görmüş olacağız. Bu bölgeyi karantina altına aldık. Sahanın röntgenini çekmiş olacağız. Bu canlıyı 1 sene içerisinde yok etmemiz mümkün değil. Bu canlıyı da ilaçla yok etmek çok doğru bir yaklaşım değildir" şeklinde konuştu.

Larvaların ve kupaların toplanmasıyla popülasyonu düşürmeyi çalışacaklarını belirten Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, "Tırtılları kimyasal değil, biyolojik mücadeleyle bu tırtılların azalmasını sağlayacağız. Biz ormanlarımızda kimyasal mücadele yapmıyoruz. Doğada bulunan düşmanlarını bularak üreteceğiz ve doğaya salarak dengeyi sağlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA