Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

27.09.2019 23:33

Siirt'te evinin yakınlarındaki kayalıklarda oyun oynayan 9 yaşındaki çocuk kayalıklardan düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HELİKOPTER İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyünde meydana geldi. Şifa Akburak (9), evlerinin yanında bulunan kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri durumu ağır olan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından havalanan helikopter yaralı çocuğu alarak Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığına iniş yaptı. Pistte bekleyen ambulansla Siirt Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA