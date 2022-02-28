KAYAK TATİLİ İÇİN GİTTİKLERİ UKRAYNA'DAN ÇATIŞMALARA ŞAHİT OLDULAR

TÜRKİYE'den kayak tatili yapmak için gittikleri Ukrayna'da tatillerinin ikinci gününde Rusya'nın sürdürdüğü askeri harekata yakalanan Adem Becerikli (38) ve Gülbeyaz (33) Becerikli çifti, kendi imkanlarıyla Türkiye'ye ulaştı. Ukrayna'ya giderken böyle bir olayın yaşanacağını tahmin etmediklerini söyleyen Gülbeyaz Becerikli, "Gerçekten çok korktuk" dedi.

Adem ve Gülbeyaz Becerikli çifti, aylar öncesinden Ukrayna'da kayak tatili yapmak için yer ayırttı. 22 Şubat günü Ukrayna'ya ulaşan çift, tatilleri devam ederken 24 Şubat sabahı Rusya'nın askeri harekat başlattığını öğrendi. Önce Odessa Başkonsolosluğu'na sığınan çift daha sonra kendi imkanlarıyla, arabalarıyla hemen Romanya sınırına ulaştı. Arabayla yaptıkları 3 günlük yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Adem ve Gülbeyaz Becerikli çifti, Türkiye'ye sorunsuz gelebildikleri için mutlu olduklarını anlattı.

'BOMBA SESLERİ DE DUYDUK, ENKAZLAR DA GÖRDÜK'

Bilgisayar mühendisi Adem Becerikli, Lviv şehrine gittiklerini belirterek, "Ayın 24'ünde savaş çıktı. O günden beri yollardayız. Bomba sesleri de duyduk, enkazlar da gördük, yaralılar da gördük. Hem yol çok zordu, hem çok sıra vardı, çok bekledik. Ukrayna tarafında insani gıda yardım durumu da kötüydü. Romanya'ya geçtiğimizde bizi çok sıcak karşıladılar. Dinlenmeden durmaksızın 24'ünden beri yollardayız ve bugün ülkemize geri geldik. Yolda çok konuştuk oradaki tanıdıklarımızla. TIR şoförleriyle konuştuk, bir çoğu çok ciddi badireler atlatmış, yanlarında bomba patlamış, hatta bir TIR şoförünün arka tekerinde hasar vardı. Biz arabayla olduğumuz için çok daha avantajlıydık. 23'ünde oraya gitmiştik, 24'ünde savaş başladı ve biz hemen Odessa Konsolosluğu'na sığındık" diye konuştu.

'ÇOK KORKTUK'

Böyle bir durumla karşılaşacaklarını hiç ummadıklarını söyleyen Gülbeyaz Becerikli de, "Tatil için gittik ama böyle bir şeyle karşılaşacağımızı hiç ummuyorduk. Aylar öncesinden bilet. Yani tarihte nadir olacak bir olay ve biz yakinen şahit olduk bu olaya. Çok sayıda enkaz gördük. Gerçekten çok korktuk. Yolculuğumuz yorucuydu, hiç uykusuz, dinlenmeden durmadan ilerledik" ifadelerini kullandı.