Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de (2)

KAYAK İÇİN GİTTİLER, SAVAŞ ÇIKINCA DÖNDÜLER

Bu arada, Adem ve Gülbeyaz Becerikli çifti de kayak için gittikleri Ukrayna'dan kiraladıkları araçlarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. 22 Şubat'ta uçakla Ukrayna'ya giden çift, savaş çıkınca Türkiye'ye döndü. Bilgisayar mühendisi Adem Becerikli, Lviv şehrine gittiklerini, 24 Şubat'ta savaş çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

Böyle bir durumla karşılaşacaklarını hiç ummadıklarını söyleyen Gülbeyaz Becerikli de, "Tatil için gittik ama böyle bir şeyle karşılaşacağımızı hiç ummuyorduk. Aylar öncesinden bilet. Yani tarihte nadir olacak bir olay ve biz yakinen şahit olduk bu olaya. Çok sayıda enkaz gördük. Gerçekten çok korktuk. Yolculuğumuz yorucuydu, hiç uykusuz, dinlenmeden durmadan ilerledik" ifadelerini kullandı.