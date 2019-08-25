Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken "kalça" tweetini yayından kaldırdı

Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken "kalça" tweetini yayından kaldırdı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından bir hostesin kalçasıyla ilgili yaptığı paylaşımla tepki çekti. Çilingiroğlu, tartışma yaratan paylaşımını sildi.

25.08.2019 15:20
Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken

Hülya Avşar ile yaptığı evlilikle adından sıklıkla söz ettiren Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Uçak yolculuğu yapan Çilingiroğlu, hostesin kalçasıyla ilgili bir tweet atarak tepki çekti.

"KALÇASI KORİDORA SIĞMIYORDU"

Çilingiroğlu uçak yolculuğundan sonra kullandığı firmanın adını yazarak "Bodrum-Sabiha Gökçen hattında bir hostes vardı kalçası koridora sığmıyordu'' yorumunda bulundu.

TEPKİ ÇEKİNCE SİLDİ

Bir kadının bedeni üzerinden böyle bir yorum yapan Çilingiroğlu'na sosyal medyada eleştiri yağdı. Takipçileri bu çirkin yorum sonrası "İnsanları böyle bedensel görünüşü ile ifade edecek kadar sığsın" diyerek Çilingiroğlu'nu eleştirdi. Çilingiroğlu, kısa sürede tartışma yaratan tweeti yayından kaldırdı.

Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken
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YORUMLAR (4)

  • VOLKAN:
    Düşünme özgürlüğü var ama ifade özgürlüğü yok. Normal bir durum, düşünmeden ifade edilen şeyer çok oluyor. İfade özgürlüğü için dost ve arkadaş lazım. Arkadaşına güzel hostesler denk geldi de dersin, geniş kalçalı hoste de denk geldi dersin. Haberden anlaşılacaüı gibi Facebook, Whatsapp, Twitter sakat yerler, oradan arkadaş dost çıkmaz. ''Ry be ru'' yani yüz yüze göz göze arkadaşlık daha akıllıca.
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  • PARANIN ŞIMARIKLIĞI:
    Çilingiroğlu alın teriyle, emek sarfedilmeden kazanılmış paran ve zenginliğin sana başkalarına hakaret etme yetkisi vermek. Zenginlik edepsizlik demek değildir. En güzel zenginlik, Îmanlı, edepli, vicdanlı ve ahlâklı olabilmektir.
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