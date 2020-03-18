Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı alınan önlemleri umursamadı. Yürüyüş yaparken görüntülenen Çilingiroğlu uyarılara kulak asmadan "Virüs gelirse gelsin, bir alın yazım var" dedi.

Hülya Avşar ile olan evliliğiyle adını duyuran ve şimdilerde spor yorumculuğu yapan Kaya Çilingiroğlu, 8 bin kişinin canına mal olan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesini ve alınan önlemleri umursamadı.

"BEN TEMİZ ADAMIM, ELLERİMİ HEP YIKAR KİMSEYİ ÖPMEM"

Çin'de başlayan ve 8 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Türkiye'ye de sıçradı. 100'e yakın vakanın görüldüğü ülkemizde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Virüse karşı önlem alan vatandaşlar, evden çıkmama kararı aldı. Günlerdir konuşulan önlemlere kulak asmayan Kaya Çilingiroğlu ise önceki gün İstanbul Bebek'te görüntülendi. Dünyayı saran virüs hakkında konuşan Çilingiroğlu şunları söyledi: "Ben temiz bir adamım. Koronavirüs olduğu için ellerimi yıkamıyorum, ellerimi zaten yıkıyorum. Mesela insanlarla öpüşmeyi sevmezdim eskiden beri, elimle insanları iterim öpmesinler diye. Şimdi millet öpüşmemeye başladı, bu yeni değil ki, ben yıllardır yapıyorum."

"VİRÜS GELİRSE GELSİN"

"Gelirse gelir, mukadderat. Bir alın yazım var. Panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'Evinde kal' falan yazıyor, kalsan ne olacak. Koronavirüsün ne olduğunu biliyor musun, yok. Ne zaman biteceğini biliyor musun? Şimdi evden çıkıp yürüdüm, baktım şöyle marketler mal dolu, öyle yağmalayan da yok."