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Kavşaktaki kaza ölümle sonuçlandı

Kavşaktaki kaza ölümle sonuçlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çolaklı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Güngör'ün kullandığı 80 DJ 177 plakalı otomobil ile Çolaklı Turizm Merkezinden Çolaklı istikametine gitmekte olan Tufan Kurtuluş (1981)'un kullandığı 07 JT 407 plakalı otomobil Çolaklı Süral Kavşağında çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Tufan Kurtuluş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ANTALYA

Kavşaktaki kaza ölümle sonuçlandı

Kavşaktaki kaza ölümle sonuçlandı

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