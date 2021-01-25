Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

25.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:37
Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Mestan Zencir (23), yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Mestan Zencir (23), yaşamını yitirdi.

Kaza, Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesi'nde Avşar Sokak ile Gölbaşı Sokağının kesiştiği kavşakta, bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ç.G.'nin (29) kullandığı 06 RED 54 plakalı otomobil, kavşakta evli, iki çocuk babası Mestan Zencir yönetimindeki 45 KA 8275 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü Mestan Zencir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Oğuzhan Koç Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Josef De Souza
Tüm Haberler Rus Türk Aralık İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 15:38:37. #1.14#
title