Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı

KARS'ın Akyaka ilçesinde köylüler arasındaki çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi vurularak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KARS'ın Akyaka ilçesinde köylüler arasındaki çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi vurularak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Geçit Köyü Muhtarı Gürbüz Erdağı ile köylülerden Fahrettin Çetinkaya arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen köyün eski muhtarı Beysefa Artam silahla vurularak hayatını kaybetti. Kavgada muhtar Gürbüz Erdağı ayağından, Fahrettin Çetinkaya ise kafasından yaralandı.Eski muhtar Artam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların ise tedavileri sürüyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ