Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavga edenlerin gözaltına alınarak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı koronavirüs tedbirleri içinde yer alan sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza verilecek uygulaması hayata geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavga edenlerin gözaltına alınarak her birine sosyal mesafeye uymamaktan ceza kesildiğini açıkladı.

3 BİN 150 LİRA CEZA KESİLDİ

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 TL ceza kesildi. Valimizi tebrik ederim" dedi.

ERDOĞAN CEZA VERİLECEK DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapmıştı. 3 adım kuralına uymayanlara ceza verileceğinin açıklayan Erdoğan şöyle konuşmuştu: "Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

Kaynak: İHA