Kavaklı Beldesi'nde yol yapım çalışması

Kavaklı Belediyesi'nce yürütülen yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, Turist Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Koşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, belde de mevsim koşulları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımlarının yapıldığını söyledi.

Beldeyi daha da güzelleştirmek, vatandaşlara kaliteli hizmeti götürmek için çalıştıklarını ifade eden Koşdemir, "Belediye başkanlığımızca ihalesi edilerek yapımına başlanan Özgürlük Caddesi kilitli parke taşı yapım işi devam ediyor. Ayrıca yüklenici firma ile yapılan yüzde 20'lik iş artışı ile Kurtuluş ve Bağlar caddeleri ile Ardıç sokağın yapılması için iş artışı ve süre uzatımı sözleşmesi de yapıldı. Özgürlük Caddesi'nde 9 bin 700 metrekare kilitli parke taşı döşemesi, bin 450 metre yağmur oluğu ve 770 metre beton bordür yapılması işi tamamlandı. İş artışı ile yapılacak 12 bin 200 metrekare kilitli parke taşı döşenmesi, bin 500 metre beton bordür, bin 600 metre yağmur oluğu döşemesi yapımı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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