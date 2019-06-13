Kavak Müftülüğü Bilgilendirme Toplantısı

Kavak Müftülüğünce din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda müftülük şefi Eyüp Uyar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya cami ve mescitlerdeki din görevlileri ile müftülük personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılış konuşmasını Uyar yaptı.

Toplantıya katılan Atakum Büyük Oyumca Mahallesi İncirci Camisi din görevlisi Mustafa Seyhan, yaz Kur'an kurslarının önemi, kurslara daha fazla katılım sağlanması, çocuklara ve yetişkinlere cami alışkanlığı kazandırılmasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA