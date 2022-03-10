Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

BEYKOZ'da kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti, kazalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında da kar etkili oluyor. Beykoz Kavacık'ta bazı otomobillerin yokuşlarda ilerlemekte zorluk çekti. Kayan bir otomobilin de taksiye çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.