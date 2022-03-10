Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA - Haberler

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Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre BEYKOZ'da kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti, kazalar meydana geldi.

BEYKOZ'da kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti, kazalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında da kar etkili oluyor. Beykoz Kavacık'ta bazı otomobillerin yokuşlarda ilerlemekte zorluk çekti. Kayan bir otomobilin de taksiye çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

Son dakika: KAVACIK'TA KAR KAZASI KAMERADA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kavacık, kar, Güncel, Haberler

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