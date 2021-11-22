Katledilen Azra'nın annesi: Buraya çocuğumun mezuniyetine gelmek isterdim

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da emlak işi yapan Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) adı, Akdeniz Üniversitesi'nde yeni açılan okuma salonuna verildi. Açılışa katılan Azra'nın annesi Mezide ve babası Mustafa Haytaoğlu, gözyaşı döktü. Salonun önüne gelen Mezide Haytaoğlu, "Ben buraya bu durumda gelmek istemezdim. Çocuğumun mezuniyetine gelmek isterdim" dedi.

Antalya'da 28 Temmuz günü emlak işi yapan Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülen Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun adı, okuduğu fakültede açılan okuma salonuna verildi. Salonun açılışı için düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Ebren, Mezide-Mustafa Haytaoğlu, Azra'nın yakınları, fakültenin öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın başında törene katılan öğrenciler ayağa kalkıp ellerindeki metinleri okuyarak öldürülen kadınların isimlerini saydı. Azra için hazırlanan sinevizyon gösteriminde gözyaşlarına hakim olamayan Haytaoğlu çifti, birbirlerinin ellerini bırakmadı. Mezide Haytaoğlu uzun süre 'Yavrum' diyerek ağladı. Azra'nın arkadaşları Haytaoğlu'na sarılarak teselli etti. Salonun önüne gelen Haytaoğlu, "Ben buraya bu durumda gelmek istemezdim. Çocuğumun mezuniyetine gelmek isterdim" dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan salonda Mustafa Haytaoğlu'nun kızı için yazdığı şiirlerin çerçevelenip asıldığı görüldü. Salonun kapısında bulunan hatıra defterine ise Rektör Özkan ve Mustafa Haytaoğlu hislerini yazdı.