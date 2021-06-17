Katil zanlısına cesedin gömülmesinde yardım eden baba ve kardeş de gözaltına alındı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, amcasının dini nikahla birlikte yaşadığı Şengül Güler'i eşarpla boğarak öldüren Ömer B.'nin (32) tutuklanmasının ardından, cesedin gömülmesine yardım ettikleri belirlenen katil zanlısının babası İ.B. (55) ve kardeşi Ö.B. (29) de gözaltına aldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, amcasının dini nikahla birlikte yaşadığı Şengül Güler'i eşarpla boğarak öldüren Ömer B.'nin (32) tutuklanmasının ardından, cesedin gömülmesine yardım ettikleri belirlenen katil zanlısının babası İ.B. (55) ve kardeşi Ö.B. (29) de gözaltına aldı.

Olay, 7 Haziran'da Hisareyn Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer B., amcası H.B.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Şengül Güler'i evde yalnız başınayken eşarpla boğarak öldürdü. Ömer B., Güler'in cesedini otomobilin bagajına koyup, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yazlık Mezarlığı'nın yanında bulunan ormanlık alana götürüp gömdü.

Şengül Güler'den haber alamayan H.B., polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, H.B.'nin evine en son yeğeni Ömer B.'nin girdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Ömer B.'yi Gebze ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Ömer B.'nin evinde yapılan aramada, çamurlu ve kanlı kıyafetler bulundu.Emniyete götürülen Ömer B. ifadesinde, cinayeti itiraf etti. Ömer B.'nin gösterdiği noktada yapılan kazıda, Şengül Güler'in cansız bedeni bulundu. Güler'in cesedi, otopsi için morga kaldırılırken, Ömer B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.B., eşinin, altınları için öldürüldüğü iddiasında bulundu.BABASI VE KARDEŞİ DE YARDIM ETMİŞ

Soruşturmayı sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinde yaptıkları incelemede, Şengül Güler'in cesedinin taşındığı araçta Ömer B. ile birlikte babası İ.B. ve kardeşi Ö.B.'nin de bulunduğunu tespit etti. Ekipler, cesedin gömülmesine yardım ettikleri tespit edilen İ.B. ve Ö.B.'yi de bugün gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir