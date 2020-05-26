Katil arılara karşı biyolojik mücadele Katil arılara karşı biyolojik mücadele Katil arılara karşı ormanlara böcek salındı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Uludağ eteklerindeki kestane ağaçlarına zarar veren katil gal arılarıyla biyolojik mücadeleyi sürdürüyor.

Katil arılara karşı biyolojik mücadele

Katil arılara karşı ormanlara böcek salındı

BURSA - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Uludağ eteklerindeki kestane ağaçlarına zarar veren katil gal arılarıyla biyolojik mücadeleyi sürdürüyor. Türkiye'de sadece Bursa Bölge Müdürlüğündeki Yalova ve Bursa Laboratuvarlarında üretilen Torymus Sinensis, ormanlara salındı.

Kestane gal arısı, dünya genelinde önemli bir kestane ağacı zararlısı olarak dikkat çekiyor. Bulaştığı kestane ağaçlarında meyve verimini ciddi oranda düşüren Çin kökenli bu böceğin şu anda tüm dünyaya yayılmış durumda olduğu belirtilirken, kimyasal ilaçlarla mücadele ise olumlu sonuç vermiyor. Tüm dünyada şimdiye kadar sadece biyolojik mücadele çalışmalarından olumlu sonuçlar elde edildiğini ifade eden Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, ilk olarak 2014 yılında Yalova civarında tespit edildiğini söyledi.

Bursa ve Yalova'da 12 bin hektar kestane ormanında yürütülen biyolojik mücadele olumlu sonuç verirken, Türkiye'de bu zararlıyı yok eden Torymus Sinensis arısının üretimi sadece Bursa Bölge Müdürlüğündeki Yalova ve Bursa Laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor. 2015 yılında Yalova'da kurulan laboratuvara İlk anaçlar İtalya'dan getirilirken, şimdi Türkiye kendi arılarını üretiyor. 2020 yılında 15 bin adet civarında arı üretmeyi hedefliyoruz. Bu güne kadar bin 530 adet üretildiğini belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, her noktaya ise 150 arı bıraktıklarını ifade etti. Geçen yıla oranla zararlı gal arılarının azaldığını ifade eden Akın, "Bu bizim açımızdan sevindirici. Zararlı kestane gal arıları doğada kabul edilebilir seviyeye gelinceye kadar, doğal denge kurulana kadar üretim çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Kestane gal arısına özel olarak ilk kez özel üretim drone ve kameralar alındı. Uçuşlardan elde edilen veriler özel yazılımlarla sayısallaştırılıyor" dedi.

Kestane gal arısının ağaçlarındaki oranı yüzde 70 oranında düşürdüğünü belirten Yalçın, "Bu salgını önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yararlı arıyı üreterek ancak bunun önüne geçebiliriz. Salım yaptığımız bölgelerde kendiliğinden üremesi de bizleri oldukça sevindirdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA