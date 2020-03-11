Katar'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 262'ye yükseldi
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Katar, Güncel

Katar'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 262'ye yükseldi

Katar'da 238 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve vaka sayısının 262'ye yükseldiği bildirildi.

11.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:20
Katar'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 262'ye yükseldi

Katar'da 238 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve vaka sayısının 262'ye yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, pazar günü Kovid-19 tespit edilen 3 kişi ile aynı sitede oturan 238 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi.

Yeni vakaların, söz konusu üç kişinin ardından karantina altına alınanlardan olduğuna ve toplumla temas halinde olmadıklarına dikkat çekilen açıklamada, virüse yakalananların sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Açıklamada, virüse yakalananların sağlık durumlarının iyi olduğu ve gerekli tedavinin uygulandığı belirtildi.

Katar Sağlık Bakanlığı dün Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 24'e yükseldiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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