Kastamonu Yeğenini Tabancayla Vurdu

Kastamonu'da meydana gelen silahlı saldırıda Aşkın Sarıdemir (21) dayısı Nihat Yıldız'ın (58) silahından çıkan kurşunlarla yaralandı.

Şehrin en işlek caddelerinden olan Plevne Caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Nihat Yıldız (58) yeğeni Aşkın Sarıdemir'e 6 el ateş etti. Dayısının silahından çıkan kurşunlardan bir tanesi karın boşluğuna isabet eden Sarıdemir bir anda yere yığıldı. Sarıdemir, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nihat Yıldız ise olay yerine yakın yerde bulunan polisler tarafından göz altına alındı.

Yaralı Aşkın Sarıdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.