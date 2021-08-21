KASTAMONU - Selden kurtulan Behice Çubuk, yaşadıklarını anlattı
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KASTAMONU - Selden kurtulan Behice Çubuk, yaşadıklarını anlattı

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Kastamonu'da yaşanan sel felaketine İnebolu ilçesindeki evinde yakalanan Behice Çubuk, "Su o kadar çok geliyordu ki dışarıya çıkmaya imkanım yoktu.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketine İnebolu ilçesindeki evinde yakalanan Behice Çubuk, "Su o kadar çok geliyordu ki dışarıya çıkmaya imkanım yoktu." dedi.

İlçeye bağlı Özlüce köyünde yaşayan Çubuk, AA muhabirine, olay günü yeğeniyle kahvaltı yaptıktan sonra sofrayı toplarken dışarıdan sesler duyduğunu söyledi.

Camdan bakınca çayda bir arabanın yüzdüğünü gördüğünü anlatan Çubuk, "Yeğenimi hemen merdivenden yukarı gönderdim. Ben geri döndüm. Telefonumu aldım. Evin kapısını açtım, bizim kapıya gelmiş mi bir bakayım derken birden üzerime su geldi. Suyla birlikte yuvarlandım. Kuzineye tutunarak ayağa kalktım. Su o kadar çok geliyordu ki dışarıya çıkmaya imkanım yoktu. Oradan tutuna tutuna pencereye geldim. Camın önündeki sandalye ile yukarı çıktım." dedi.

Evin üst katında ustaların çalıştığını belirten Behice Çubuk, "Üst katta usta vardı. Bana hortum attılar. Belime taktım hortumu. Adamlar beni pencereden yukarı çekti. Burada yarım saatten fazla durdum. Buzdolabı yanıma geliyor, yüzüyor, itiyorum onu. O kadar berbattım. Bu cam kopacak diye korktum. Yukarıda sel bitesiye kadar bekledik. Sel belime kadar geldikten sonra çıktık." diye konuştu.

Çubuk, sel nedeniyle evdeki tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

KASTAMONU - Selden kurtulan Behice Çubuk, yaşadıklarını anlattı
KASTAMONU - Selden kurtulan Behice Çubuk, yaşadıklarını anlattı
KASTAMONU - Selden kurtulan Behice Çubuk, yaşadıklarını anlattı
KASTAMONU - Selden kurtulan Behice Çubuk, yaşadıklarını anlattı
KASTAMONU - Selden kurtulan Behice Çubuk, yaşadıklarını anlattı
KASTAMONU - Selden kurtulan Behice Çubuk, yaşadıklarını anlattı
KASTAMONU - Selden kurtulan Behice Çubuk, yaşadıklarını anlattı
KASTAMONU - Selden kurtulan Behice Çubuk, yaşadıklarını anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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