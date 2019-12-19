'Tırıvırı' diye tabir edilen malzemelerle avlanan 8 kişiye yasal işlem yapıldı
Haberler » Güncel » 'Tırıvırı' diye tabir edilen malzemelerle avlanan 8 kişiye yasal işlem yapıldı - Haber

'Tırıvırı' diye tabir edilen malzemelerle avlanan 8 kişiye yasal işlem yapıldı

Kastamonu'da 'tırıvırı' diye tabir edilen ağlarla ava çıkan 8 balıkçı hakkında yasal işlem yapıldı. Tebliğe aykırı şekilde avlandığı belirlenen 682 kilogram balığa el konuldu.

19.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:10

'nun ilçesinde, yasaklanan malzeme ve yasak usullerle balık avlayan 8 kişi yakalandı. Yapılan inceleme kapsamında 'tırıvırı' diye tabir edilen avlanma araçlarıyla avlandığı tespit edilen 682 kilogram balığa el kondu.

BALIKLAR YENİDEN SUYA BIRAKILDI

Soğanlı Çayı ve Göleti mevkisinde yasak usulle balık avlandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan kontrollerde, 20 "tırıvırı" adı verilen ağ ile 2 serpme ağ ele geçirildi. Amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğe aykırı şekilde avlandığı belirlenen 682 kilogram balığa el konuldu. Canlı olarak ele geçirilen balıklar yeniden suya bırakıldı.

8 BALIKÇIYA YASAL İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili 8 kişi hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 'Tırıvırı' diye tabir edilen malzemelerle avlanan 8 kişiye yasal işlem yapıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler