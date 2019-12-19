'Tırıvırı' diye tabir edilen malzemelerle avlanan 8 kişiye yasal işlem yapıldı
Kastamonu'da 'tırıvırı' diye tabir edilen ağlarla ava çıkan 8 balıkçı hakkında yasal işlem yapıldı. Tebliğe aykırı şekilde avlandığı belirlenen 682 kilogram balığa el konuldu.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde, yasaklanan malzeme ve yasak usullerle balık avlayan 8 kişi yakalandı. Yapılan inceleme kapsamında 'tırıvırı' diye tabir edilen avlanma araçlarıyla avlandığı tespit edilen 682 kilogram balığa el kondu.
BALIKLAR YENİDEN SUYA BIRAKILDI
Soğanlı Çayı ve Akçay Göleti mevkisinde yasak usulle balık avlandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan kontrollerde, 20 "tırıvırı" adı verilen ağ ile 2 serpme ağ ele geçirildi. Amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğe aykırı şekilde avlandığı belirlenen 682 kilogram balığa el konuldu. Canlı olarak ele geçirilen balıklar yeniden suya bırakıldı.
8 BALIKÇIYA YASAL İŞLEM YAPILDI
Olayla ilgili 8 kişi hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.