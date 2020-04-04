Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Dün akşam açıklanan karara göre 20 yaş ve altındaki genç vatandaşların, koronavirüs kapsamında evden çıkması yasaklandı. Bu konuda denetimlerin artması sonucunda Kastamonu'da yasağa uymayan 2 kişiye para cezası kesildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş ve altındaki vatandaşların evlerinden çıkmalarının yasaklandığını açıkladı. Yasakla ilgili denetim yapan Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki ekipler, dışarıda yakalanan 2 kişiye para cezası uyguladı. 392 TL CEZA KESİLDİ Koronavirüs önlemlerinin takibi amacıyla oluşturulan ekipler, Tosya merkez ve köylerinde çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde yaptıkları kontrol sırasında sokakta gezen A.Ç. (19) ve R.D'ye (17) 392'şer lira para cezası kesti.