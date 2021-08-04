Kastamonu'da sıcak havalardan etkilenen yaşlı adam bayılarak kafasını betona çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da sıcak havalardan etkilenen yaşlı adam bayılarak kafasını betona çarptı

Kastamonu'da sıcak havalardan etkilenen yaşlı adam bayılarak kafasını betona çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 89 yaşındaki İsmail Özkan, sıcak havalardan etkilenip yere düşerek yaralandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 89 yaşındaki İsmail Özkan, sıcak havalardan etkilenip yere düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçe merkezinde bir kahvehane önüne gelen 89 yaşındaki İsmail Özkan, bir anda başı dönüp yere düştü. Düşmenin etkisiyle başını betona vuran Özkan bayıldı. Vatandaşların yardımıyla ayıltılmak istenen yaşlı adam 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, sıcak havalarda özellikle yaşlı vatandaşların dışarı çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu'da sıcak havalardan etkilenen yaşlı adam bayılarak kafasını betona çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Haydar Aliyev Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burcu Biricik Çağatay Akman Prens William
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu'da sıcak havalardan etkilenen yaşlı adam bayılarak kafasını betona çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 13:45:26. #1.16#

title