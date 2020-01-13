: Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar

13.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:21

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gece vakti köpeği silahla vurduktan sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin üç evi de soyduğu iddia edildi.

EVİNİN ÖNÜNDE KÖPEĞİNİ ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULDU

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Karadedeoğlu köyünde ikamet eden Şükrü Ç, sabah kalktığında evinin önünde köpeğini silahla vurularak öldürülmüş halde buldu. Şükrü Ç, bir süre sonra kış aylarında oturulmayan ve yaz aylarında kullanılan komşuları Harun Ş, Zeki Ş. ve Fettah Ş'ye ait evlere de hırsızın girdiğini fark etti. Bunun üzerine Şükrü Ç, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Karadedeoğlu köyüne jandarma ekipleri gelerek incelemelerde bulundu.

JANDARMA, HIRSIZLIĞI TESPİT ETTİ

Jandarma ekipleri, köyde yaptıkları incelemede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evlerden bakır eşya ile dikiş makinesinin çalındığı, köpeğin de tabancayla öldürüldüğü tespit etti.

"FAİLLERİN YAKALANMASINI BEKLİYORUZ"

Karadedeoğlu Köyü Muhtarı Hasan Çelik, evlerin kış aylarında kullanılmadığını ve yaz aylarında ev sahiplerinin köylerine geldiğini belirterek, "Gece vakti kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, köpeği silahla vurarak öldürmüş. Ayrıca üç eve girerek hırsızlık yapmışlar. Bakır kap, dikiş makinesi gibi eşyalar alınmış. Jandarma, köyümüze gelerek incelemede bulundu. Faillerin yakalanmasını bekliyoruz" dedi. Zanlı ya da zanlıların yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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