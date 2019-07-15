Denizde oluşup karaya doğru ilerleyen hortum, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu
Karadeniz açıklarında oluşup Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi sınırlarına kadar yaklaşan hortum, korku ve paniğe neden oldu.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen hortum, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
Karadeniz açıklarında çıkan hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla görüntü aldı.
Hortum, karaya ulaşmadan sahile yakın bir mesafede etkisini kaybetti.
Kaynak: AA
Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır!
Hakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı
Son Dakika Haberleri