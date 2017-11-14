Kasırga ve Akdağ, Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İçin KKTC'ye Geliyor
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC’nin 34. kuruluş yıldönümü kutlama etkinliklerine katılmak amacıyla bu akşam ülkeye geliyor.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC'nin 34. kuruluş yıldönümü kutlama etkinliklerine katılmak amacıyla bu akşam ülkeye geliyor.
KKTC Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga ile Başbakan Yardımcısı Akdağ bu akşam Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'in 34. kuruluş yıldönümü vesilesiyle KKTC'ye davet edilen resmi konuklar onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.
Kasırga ve Akdağ, 15 Kasım KKTC Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarın sabah 09.00'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın tebrik kabulünde, ardından da Lefkoşa Atatürk Anıtı ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki Resmi Geçit Töreni'nde hazır bulunacak.
KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün 13.30'da vereceği öğle yemeğine katılacak olan Kasırga ve Akdağ, 17.00'de KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yi ziyaret edecek.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'i 17.30'da, Başbakan Hüseyin Özgürgün'ü ise 18.00'de ziyaret edecek olan Kasırga ve Akdağ, 19.00'da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın vereceği KKTC'nin 34.Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu'na katılacak. - LEFKOŞA