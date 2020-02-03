Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü
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Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Asgar Paşapor'un, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı.

03.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:05
Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

devlet televizyonunun internet sitesi "iribnews"e göre, Paşapor, dün Halep'te Suriyeli muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldü.

SÜLEYMANİ'NİN YAKIN ARKADAŞI

Paşapor'un Irak'ta geçen ay ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General 'nin yakın çalışma arkadaşlarından olduğu biliniyor. İran medyasının Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın kaynaklardan paylaştığı bilgilere göre, Suriye'deki çatışmalarda şu ana kadar İran'a bağlı güçlerden yaklaşık 2 bin 400 kişi öldürüldü.

SÜLEYMANİ 3 OCAK'TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

Kaynak: AA
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