: Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası 'Mehdi Ordusu' 12 yıl sonra aktif edildi

03.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:25

Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.

"MEHDİ ORDUSU AKTİF EDİLDİ"

Süleymani'nin ölümünün ardından son dakika bir açıklama yayımlayan Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr, 2008 yılında bizzat kendisi tarafından lağvedilen "Mehdi Ordusu"nun tekrar aktif ettiğini duyurdu.

"IRAK'I KORUYUN" TALİMATI VERDİ

Yaptığı açılamada Irak'ın korumaları için talimat veren Sadr, "Vatansever Irak direnişinin lideri olarak, tüm mücahitlere, özellikle Mehdi Ordusu'na, ve tüm vatansever ve disiplinli guruplara Irak'ı korumak için hazır olma emri veriyorum" ifadelerini kullandı.

MEHDİ ORDUSU IRAK'TA ABD'YE DİRENMİŞTİ

"Mehdi Ordusu" ABD'nin Irak'ı işgali sırasında direniş gösteren gruplardan biri olarak kayıtlara geçmişti. Ordu, bizzat 2008 yılında yine Sadr'ın emriyle dağıtılmıştı.

ABD hükümeti, Irak'ta bulunan tüm Amerikan vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

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