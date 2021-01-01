"Kasap Şevki"nin hayatı tanıştığı yapımcıyla değişti

İstanbul'da kasaplık yaparken oto yıkamacıda tanıştığı yapımcının yönlendirmesinin ardından sinema sektörüyle tanışan Şevki Özcan, 18 yılda 400'e yakın sinema ve dizide rol almanın mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'da dünyaya gelen 50 yaşındaki Özcan, 32 yaşına kadar kasap dükkanını işletti. Arkadaşını ziyarete gittiği oto yıkamacıda yapımcı Caner Gül ile tanışan Özcan'ın hayatı, o günden sonra tamamen değişti.

"Gel seni dizide bir bölüm oynatalım." denilerek bir yapımda küçük rol verilen Özcan, bir süre sonra bu sektörden gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Kasap dükkanını kapatan Özcan, 18 yıllık meslek hayatında 400'e yakın sinema ve dizide rol aldı.

"Sert karakterleri oynama misyonu üstlendim sanırım"

Faust Yapım tarafından dijital platformlarda yayınlamak üzere çekimleri yapılan "İki Buçuk Mafya" adlı dizide rol almak için Antalya'ya gelen Özcan, AA muhabirine, sinema eğitimi almadığını, sektördeki tabirle "alaylı" bir oyuncu olduğunu söyledi.

Kendisinin doğal bir insan olduğunu aktaran Özcan, zamanla oyunculuk yeteneğini geliştirdiğini dile getirdi.

Oyunculuğun çocukluk hayalleri arasında hiç olmadığını anlatan Özcan, "Tamamen tesadüf eseri sinemaya adım attım. Kendime göre de şu an kariyerimin zirvesindeyim. Çok büyük iddialarım yok. Bana verilen rollerin hakkını vermeye çalışıyorum." dedi.

Özcan, küçük yaşlarda eğitimli olarak sinemaya atılsaydı her şeyin daha farklı olabileceğini dil getirerek şöyle devam etti:

"Daha farklı konumda olabilirdim. Filmlerde sert karakterleri oynama misyonu üstlendim sanırım. Hep sert karakterleri oynadım. Aslında naif bir insanım. Komedi filmlerinde de oynayabilirim ancak sektör henüz o yönümü keşfetmedi. İzmir'de birkaç kişi, 'Hep mafya babasını oynuyorsun. Mafya babalığını bize de göster bakalım.' dedi. Ciddi ciddi beni darbedeceklerdi. Uzun süre alttan alıp onların sadece film olduğunu zor izahat ettim."

- "Her film küfür yaparak olmuyor"

Türk sinema sektörünün gelişen teknolojiyle büyüdüğünü vurgulayan Özcan, önceden zorlu şartlarda inanılmaz performansların gösterildiğini ifade etti.

Önceleri hem topluma bir şeyler öğretilip, hem de mizah tarafının ortaya konulduğunu aktaran Özcan, "Şimdi baktığımız zaman küfürler çok ilgi görüyor. Her film küfür yaparak olmuyor. Benim de çocuğum var, izliyor. 'Baba bu niye böyle?' diye sorduğunda cevabını veremiyorum, bazen utanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin