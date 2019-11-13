"Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı

13.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:12

Tekirdağ'da jandarmanın yaptığı uygulama sırasında durdurduğu kamyonun sürücüsü, Kamyonun kasasında koyunlar var dediği araçta yapılan aramada 69 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 organizatör gözaltına alınırken üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi.

"KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ"

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesinde 'şok yol kontrol ve araması' kapsamında yaptığı kontroller sırasında üzeri brandayla kapalı kamyondan şüphelenip durdurdu. Sürücü M.D. ile beraberinde bulunan 1 kişinin paniğe kapıldığını fark eden jandarma, kamyonda ne olduğunu sordu. Sürücü de "Küçükbaş hayvan yüklü" dedi.

KASAYI AÇAN EKİPLER 69 KİŞİYLE KARŞILAŞTI

Sürücü M.D.'ye inanmayan jandarma ekipleri, brandayı açtıklarında kasa içinde tıklım tıklım halde çok sayıda kaçak göçmen ile karşılaştı. Yapılan incelemede kasada Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen 30 Pakistan, 28 Afganistan, 6 Nepal, 4 Bangladeş ve 1 Hindistan uyruklu 69 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı ve kamyona öncülük yaptığı belirlenen araçta bulunan 2 kişi ile kamyonda bulunan M.D., B.D., C.B. ve S.B. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 şişme bot, 1 takım bot küreği ve 1 pompa ele geçirildi. Jandarma her iki araca el koydu.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE HAT ÇIKTI

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D., B.D., C.B. ve S.B'nin yapılan üst ve araçlarındaki aramalarda, 8 cep telefonu, 6 GSM hattı ve üzerlerinde ise 9 bin 900 dolar, 2 bin Euro ile 21 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi şüpheli jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilirken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA