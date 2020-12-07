Kas hastası İbrahim azmiyle örnek oluyor
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Kas hastası İbrahim azmiyle örnek oluyor

07.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:35

Karabük'te çocuk yaşta kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle engelli kalan İbrahim Bedir, kentte hem radyo programları yapıyor hem de bir derneğin başkanlığını yürütüyor.

Karabük'te çocuk yaşta kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle engelli kalan İbrahim Bedir, kentte hem radyo programları yapıyor hem de bir derneğin başkanlığını yürütüyor.

Karabük'te 1978 yılında dünyaya gelen ve 6 yaşında DMD hastalığına yakalanan İbrahim Bedir, bir süre sonra yürüyemez hale geldi.

Yaşadığı rahatsızlığa karşın hayata sımsıkı tutunan Bedir, hayatında dönüm noktası olarak nitelendirdiği radyo programcılığına kentte yayın yapan bir radyoda 2002 yılında başladı.

Radyo programını 18 yıldır devam ettiren Bedir, seslendirdiği şiirler ve hikayelerle insanların gönlünde taht kurdu.

Bu sürede evlenen ve iki çocuk sahibi olan Bedir, kendisini yardım işlerine de adayarak başkanı olduğu Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla birçok aileye yardım ulaştırdı.

Evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki radyo ve dernek başkanlığına her gün tekerlekli sandalyesiyle yardım almadan giden Bedir, kendisi gibi engellilere örnek olabilmek için hayatının sonuna kadar mücadele etmeye kararlı.

"Hayatın içinde var olabileceğimin kavgasını verdim"

İbrahim Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşından bugüne bu rahatsızlıkla mücadele ettiğini söyledi.

Bazı doktorların kendisi için "22 yaşına kadar ancak yaşar" dediğini, 42 yaşında ve çok sağlıklı olduğunu belirten Bedir, "Hayata ne kadar bağlı kalırsanız, bu dünyada var olduğunuzu ve bu dünyada bir şeylere yaradığınızı hissedebilirseniz o zaman yaşamınızın bir anlamı oluyor. Yaşamın bir anlamı olunca da gerekli olan enerjiyi alıyorsunuz zaten." diye konuştu.

Her engelli gibi kendisinin de birçok sorun yaşadığını anlatan Bedir, şöyle devam etti:

"Mücadele etmenin pes etmekten daha başarılı bir şey olduğunu ve bu sayede hayatın içinde var olabileceğimin kavgasını verdim. Arkadaşlarımla bir yerde otururken onlar kalkıp gider, beni unuturlardı, bu beni mutlu ederdi. Demek ki ben hiçbir arkadaşımın, tanıdığımın kafasında hatta sizin.. Bir 10 dakika sonra engelli bir insanla röportaj yaptığınız kafanızda kalmayacak çünkü ben bununla yaşamadığım için kalmayacak."

"Radyo benim için çok çok önemli bir kazanç oldu"

Herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu vurgulayan Bedir, "Radyo benim için çok çok önemli bir kazanç oldu. Hayatımın 25 senesinde medya sektörü içinde oldum. Bunun kattığı, sosyal ilişkiler, kendimizi anlatma konularında çok şey oldu. Bunun yanında 7 yıl önce derneğin başkanlığına beni layık gördüler. 7 yıldır bu bayrağı yaptığımız projelerle daha ileriye taşımaya çalışıyoruz." dedi.

Annesinin kendisine çok büyük destek olduğunu, babasını erken yaşta kaybettiğini belirten Bedir, şunları kaydetti:

"Engelli ailelerine çok büyük görevler düşüyor. İlk önce engelli bir çocuk sahibi anlayışından uzaklaşmaları gerekiyor ki ondan sonra kendi çocuklarına güç versinler, hayata tutunmalarında yardımcı olabilsinler. Sayısız dostum, kardeşim var. Bunlar bizi hayata bağlayan insanlar oldu. Başta anneme, aileme, arkadaşlarıma ve eşime, çocuklarıma teşekkür ederim. Şu anda beni hayata bağlayan o kadar çok sebep var ki. Çocuklarım var, eşim var, bir hayatım var."

Kas hastası İbrahim azmiyle örnek oluyor
Kas hastası İbrahim azmiyle örnek oluyor
Kas hastası İbrahim azmiyle örnek oluyor
Kas hastası İbrahim azmiyle örnek oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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