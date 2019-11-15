İstasyonda dengesini kaybeden yaşlı adam, trenin altında kaldı
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İstasyonda dengesini kaybeden yaşlı adam, trenin altında kaldı

Kartal Atalar'da bulunan Marmaray İstasyonu'nda başı dönünce dengesini kaybeden yaşlı adam, raylara düştü. Kazada bacağından yaralanan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

15.11.2019 13:07 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:54
İstasyonda dengesini kaybeden yaşlı adam, trenin altında kaldı

, Atalar İstasyonu'nda başı dönen yaşlı adam raylara düştü. Trenle rayların arasına bacağı sıkışan adam hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

DENGESİNİ KAYBEDİP RAYLARA DÜŞTÜ

Olay saat 12.00 sıralarında Kartal Atalar'da bulunan Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre durakta bekleyen 88 yaşındaki Nihat Giresunlu'nun başı dönünce dengesini kaybederek raylara düştü.

TREN KAZA NEDENİYLE DURDU

Giresunlu'nun bacağı o sırada istasyona giren trenle rayların arasına sıkıştı. Tren kaza nedeniyle durdu. Bacağından ağır yaralanan Giresunlu'yu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine verdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle Marmaray seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmazken Giresunlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. O sırada istasyonda tren bekleyen bir kişi, "Biri düşmüş herhalde. Ambulans aldı götürdü. Polisler geldi." dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İstasyonda dengesini kaybeden yaşlı adam, trenin altında kaldı
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