Kartal'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Kartal'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kartal'da, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

28.08.2020 04:36 | Son Güncelleme: 28.08.2020 04:41

Kartal'da, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Soğanlık Yeni Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Mehmet Tek'in (42) idaresindeki 34 GY 5271 plakalı motosiklet, park halindeki 48 KU 317 plakalı otomobile çarptı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tek, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Kartal'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: AA

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