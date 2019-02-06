Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 5 Saat Sonra Böyle Kurtarıldı

İstanbul Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü. 14 dairenin olduğu binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazdan son olarak 5 saat sonra bir kadın sağ olarak kurtarıldı. Böylelikle 2 kişinin hayatını kaybettiği enkazdan kurtulanların sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

5 SAAT SONRA KURTARILDI

Kartal'da çöken binanın enkazı altında kalanları çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Enkazdan yaklaşık beş saat sonra bir kadın sağ olarak çıkarıldı.

KURTULANLARIN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Yaralı olan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Böylelikle 2 kişinin hayatını kaybettiği enkazdan kurtarılanların sayısı 7'ye yükseldi. Enkaz alanında kurtarma çalışmaları devam ediyor.