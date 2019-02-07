Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu
İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken 8 katlı binada ölen ve yaralananların kimliklerini açıkladı. Yapılan açıklamada "7'si ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 3 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi.
İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta 43 vatandaşın yaşadığı 8 katlı bina çöktü. İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan 3 ölü ve 12 yaralının kimliğini kamuoyu ile paylaştı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:
"Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokakta bugün saat 15.59 da meydana gelen binanın çökmesi olayı arama kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Enkazdan şu ana kadar 7'si ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 3 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sevk edildikleri hastanelerimizde devam ediyor"
Kimliğini tespit edilen yaralı vatandaşlarımız:
1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)
2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)
4- Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)
5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)
9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
Kimliği tespit edilen vefat eden vatandaşlarımız:
1- Ayşe Alemdar (45 yaşında)
2- Yıldız Gündüzoğlu (33 yaşında)
3- Kimlik tespit çalışmaları sürüyor
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belediye ilgilenmiyoruz diyor bakanlık ilgilenmiyoruz diyor il mudurluk ilgilenmiyoruz diyor bize bi tek yüce ALLAH ilgileniyor adalet yok bu ülkede oturduğum bina yakında çöker 15 santim yan kaymış ve ilgilenen yokCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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urfada kendim muthayitten bi daire aldım daire 15 santim yan kaymış ve bunu bakanlığa şikayet etim ilgilenmiyorlar belediye ilgilenmiyor il müdürlük ilgilenmiyor kime gitiysek ilgilenmiyor neymiş entsel dönüşümmüş o muhendisin ben taaaa onada gittik ilgilenmiyor sonumuz hayrolsunCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Neden her yerde yayın yasağı var? Ölü sayısı artacağı için korkuyorlar ve maalesef artması muhtemel! Çünkü bizzat arama kurtarmada çalışan eşim den aldığım bilgiyle en alttaki tekstil atölyesinde oluşan patlama, 3. katta yapılan Mevlut daveti var! Ve en acısı da doğru dürüst yayın yapılamadığından kimsenin haberi yok bütün yaşanan felaketten!Cevap Yaz 3 2 Yayından KaldırŞÜKRÜ: gerçekmi bu söylediklerin2 Yayından Kaldır
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Cok uzuldum cook :(Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır