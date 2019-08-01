İstanbul'daki bir apartmanda bacakları kesik kadın cesedi bulundu
İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta vatandaşlar, bacakları kopuk halde kadın cesedi buldu.
İstanbul Kartal'da Esentepe Mahallesi'ndeki çok katlı bir binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta kadın cesedi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerine haber verdi.
KOPAN BACAK BALKONDA BULUNDU
Ekipler çevrede yaptıkları ilk araştırmada, kadının diz hizasından kopuk bacaklarını söz konusu binanın dördüncü katındaki balkon kısmında buldu.
Bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı.
Kaynak: AA
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