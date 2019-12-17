: Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti

17.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:29

Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Olayın, 4 kadının karşıya geçmeye çalışırken meydana geldiği belirtildi.

METRELERCE ÖTEYE FIRLADI

Edinilen bilgiye göre, Mudanya Bursa yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 kadından birine Fatih D.'nin kullandığı 33 ABC 047 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın metrelerce öteye fırladı. Kazayı gören arkadaşlarının müdahale ettiği kadın olay yerine çağrılan ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadın hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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