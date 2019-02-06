Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı

İstanbul'un Kartal ilçesinde Kartal'da çöken binanın karşısındaki apartmanda yaşayan Cansu Küçükkaya dehşet anlarını anlattı. Küçükkaya, "Oturma odasına geçtim. Bir ses, gürültü... Depremden daha yüksek bir ses. Telefondaydım. O yüzden saati biliyorum. Saat 4'ü 3 geçe. Kıyamet koparcasına ses gürültü vardı." dedi.

"APARTMANA GİRMEDEN ONU SEVMİŞTİM"

15 dakika önce yıkılan binanın önünden geçip evine geldiğini anlatan Küçükkaya, "Oturma odasına geçtim. Bir ses, gürültü... Depremden daha yüksek bir ses. Telefondaydım. O yüzden saati biliyorum. Saat 4'ü 3 geçe. Kıyamet koparcasına ses gürültü vardı. Tam öncesinde bu binaya bir çocuk giriyordu. Apartmana girmeden onu sevmiştim. Komşumuzun kızı. Tam o girdi. İçeride o da var. Her yer dumandı. Bina yıkılmış görüntüsü yoktu en başta. Toz dağılmaya başladı. 5 dakika sonra ambulansı aradım. Telefona baktım.Görüntü açılınca gördüm ki; bina yıkılmış. Hiç fakına varmadım. Binada 14 daire vardı." dedi.