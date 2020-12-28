Kars'ta video-konferansla genel asayiş toplantısı yapıldı
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Kars'ta video-konferansla genel asayiş toplantısı yapıldı

28.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:47
Kars'ta video-konferansla genel asayiş toplantısı yapıldı

Kars'ta video-konferansla genel asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Kars'ta video-konferansla genel asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sadıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve ilçe kaymakamları video- konferans bağlantısıyla katıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında genel asayiş ve güvenlik konuları ile Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:47:53. #1.14#
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