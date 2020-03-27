Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı Kars'ta nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı kızını öldürüp eşini yaralayan şahıs, kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde tartışma yaşadığı kızını silahla öldüren, eşini de yaralayan K.K, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. YARALANAN EŞ, TEDAVİ ALTINA ALINDI Küçükçatma köyünde 23 Mart'ta tartıştığı kızı S.İ'yi silahla yaralayan baba, tartışmanın büyümesi üzerine eşine de ateş etti. Farklı yerlerden yaralanan kızı S.İ, olay yerinde hayatını kaybederken, anne L.K ise Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan zanlı, kısa süre içerisinde operasyonla yakalandı. Ruhsatsız silahıyla ele geçirilen şahıs hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi. Kaynak: AA