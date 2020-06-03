Kars'ta meydana gelen kaza kamerada
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Kars'ta meydana gelen kaza kamerada

Kars'ta iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ta meydana gelen kaza kamerada
03.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:31

Kars'ta iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi'nden gelen otomobil ile Şehit Yusuf Bey Caddesi'nden gelen otomobil çarpışma anı kamerada, iki aracın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araçların çarpa anı ve kontrolden çıkan aracın kaldırımda bekleyen yayaya doğru savrulması ve yaya vatandaşın kaçma anı anbean kaydedildi. - KARS

Kaynak: İHA

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