Kars'ta köpekler tehlike saçıyor! Vatandaşlar sokağa çıkmakta korkuyor
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Kars'ta köpekler tehlike saçıyor! Vatandaşlar sokağa çıkmakta korkuyor

Kars'ta her geçen gün sayıları artan sokak köpekleri, kent sakinlerini korkutuyor. Son olarak 2 genç, köpeklerin saldırısına uğradı. Vatandaşlar köpeklerin korkusundan sokağa çıkmakta tedirgin oluyor.

10.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:08

Kış dönemi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri, sokak ve caddelerde gruplar halinde dolaşarak korku ve paniğe neden oluyor. Sokak köpekleri önceki gece saat 22.30 sıralarında Faikbey Caddesi üzerindeki iş yerlerinden çıkan 2 gence saldırdı.

KENTE KÖPEKLER DADANDI

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda, gençler hızla koşmaya başlıyor. Köpeklerin peşlerinden geldiği gençlerden biri yol üzerindeki bir iş yerine giriyor. Diğeri ise ayağı kayıp sırt üstü yere düşerek, başını kaldırıma çarpıyor. Yaralanan genç, çektiği acıya rağmen hızla yerden kalkarak, arkadaşının sığındığı iş yerine giriyor.

TURİSTLERİ DE KORKUTTULAR

Öte yandan Kars Kalesi karşısındaki, bisiklet yolu civarında da gruplar halinde gezen sokak köpekleri, turistlere de korku salıyor. Bir turist grubu, sokak köpekleri ile karşılaşınca oldukları yerde kalmak zorunda kaldı. Turistler, köpeklerin uzaklaşmasıyla rahat nefes aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kars'ta köpekler tehlike saçıyor! Vatandaşlar sokağa çıkmakta korkuyor
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