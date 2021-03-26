Kars'ta jandarma ekipleri ile öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kars'ta jandarma ekipleri ile öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta jandarma ekipleri ile öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu

Kars Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında okul bahçesine öğrencilerle 200 fidan dikti.

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza

Kars Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında okul bahçesine öğrencilerle 200 fidan dikti.

Çakmak köyündeki Atatürk İlk/Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu.

Öğretmenleriyle "Fidan hayattır", "Orman gelecektir", "Bir fidan da sen dik" pankartları açan öğrenciler, ilk olarak sınıflarında büyütmek amacıyla çam tohumlarını saksılara ekti.

Ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere fidanlar hakkında bilgi verdi. Daha sonra öğrenci, öğretmen ve jandarma ekipleri, "Bir Fidanla Geleceğine Sahip Çık" sloganıyla 200 fidanı okul bahçesinde toprakla buluşturdu.

Okul müdürü Hakan İlgar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların etkinliğe büyük hevesle katıldığını belirterek, "Burada önemli olan çocukların ağaçları koruması ve onlara ağaç, fidan sevgisinin aşılanmasıdır. Ormanların ülkemizde ne kadar önemli olduğunu çocuklara öğretmek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Jandarma ekipleri, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Şeyma Subaşı Jason Statham
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta jandarma ekipleri ile öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 13:36:30. #1.14#
title