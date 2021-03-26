Kars'ta jandarma ekipleri ile öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu

Kars Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında okul bahçesine öğrencilerle 200 fidan dikti.

Kars Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında okul bahçesine öğrencilerle 200 fidan dikti.

Çakmak köyündeki Atatürk İlk/Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu.

Öğretmenleriyle "Fidan hayattır", "Orman gelecektir", "Bir fidan da sen dik" pankartları açan öğrenciler, ilk olarak sınıflarında büyütmek amacıyla çam tohumlarını saksılara ekti.

Ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere fidanlar hakkında bilgi verdi. Daha sonra öğrenci, öğretmen ve jandarma ekipleri, "Bir Fidanla Geleceğine Sahip Çık" sloganıyla 200 fidanı okul bahçesinde toprakla buluşturdu.

Okul müdürü Hakan İlgar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların etkinliğe büyük hevesle katıldığını belirterek, "Burada önemli olan çocukların ağaçları koruması ve onlara ağaç, fidan sevgisinin aşılanmasıdır. Ormanların ülkemizde ne kadar önemli olduğunu çocuklara öğretmek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Jandarma ekipleri, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik