Kars'ta ilk kez omurilik ameliyatı yapıldı

30.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:30

Kars Harakani Devlet Hastanesinde ilk kez omurilik tümörü ameliyatı gerçekleştirildi.

Harakani Hastanesinde görev yapan Çocuk Hastalıkları uzmanı Dr. İsmail Özanlı, bel ve bacağındaki ağrılar nedeniyle aynı hastanede görev yapan Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Fatih Yoldaş'a başvurdu.

Yapılan incelemede Özanlı'nın omoriliği içerisinde tümör olduğu tespit edildi. Yoldaş tarafından Harakani Devlet Hastanesinde yapılan omurilik tümörü ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Fatih Yoldaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktor

arkadaşının kendisine belden sol bacağına yayılan bir ağrı şikayeti ile

geldiğini, çekilen MR sonucu omurilikte tümör tespit ettiklerini söyledi.

Yoldaş, daha

önceden Kars'ta omurilik tümörü ameliyatını hiç yapılmadığını ifade ederek, "Çekilen MR'ı incelediğimizde omurilikte tümör olduğunu gördük. Tümörün iyi

huylu olduğunu ön planda düşündük. Mikrocerrahi yöntemle bu kitleyi çıkarmayı

önerdik. Sağ olsun doktorumuz da bize güvendi ve ameliyatı kabul etti. Biz de

bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." dedi.

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini anlatan Yolda, "Yaklaşık 4 saatlik operasyonla bu kitleyi mikrocerrahi yöntemiyle çıkarttık, hastamız ameliyat sonrası gayet iyi. Bu ameliyatın önemi Kars'ta ilk defa böyle bir ameliyatın yapılmış olması, nihayetinde hastamız iyi ve bizleri sevindirdi. Bu tümör büyüdüğünde bacaklarında, felç, his kaybı ve başka probleme yol açabilir." diye konuştu.

Ameliyat olan Dr. İsmail Özanlı ise başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade ederek, Şiddetli ağrılarım mevcuttu, sol tarafta uyuşma şeklinde ağrılarım vardı. Doktor arkadaşım ameliyatın burada yapılabileceğini söyledi ve şükür ameliyatımız olduk, şuan ağrılarım azaldı daha da iyiyim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA