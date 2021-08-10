Kars'ta görevlendirme yapılan belediye 10 ayda 38,5 milyon lira borç ödedi
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Kars'ta görevlendirme yapılan belediye 10 ayda 38,5 milyon lira borç ödedi

Kars'ta görevlendirme yapılan belediye 10 ayda 38,5 milyon lira borç ödedi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca 2 Ekim 2020'de görevlendirme yapılan Kars Belediyesi, 10 aylık süredeki bir yandan belediyecilik hizmetlerini halkla buluşturmaya çalışırken diğer taraftan giderleri kısıp gelirleri artırarak önceden kalan 38,5 milyon liralık borç ödedi.

İçişleri Bakanlığınca 2 Ekim 2020'de görevlendirme yapılan Kars Belediyesi, 10 aylık süredeki bir yandan belediyecilik hizmetlerini halkla buluşturmaya çalışırken diğer taraftan giderleri kısıp gelirleri artırarak önceden kalan 38,5 milyon liralık borç ödedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kars Valisi Türker Öksüz, kentin birçok noktasında çalışma başlattı.

Kentte yeni parklar inşa eden, cadde ve sokaklarda düzenleme çalışmaları yapan, sosyal projelerle vatandaşların yardımına koşan Kars Belediyesi, yollarda yaptığı asfalt, kaldırım çalışmasının yanı sıra bazı giderleri azaltarak elde edilen gelirle hem hizmet üretiyor hem de belediyenin önceden kalan borçlarını ödüyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AA muhabirine, belediye denince akla hizmet birimi geldiğini ve Kars Belediyesinin artık vatandaşlara hizmet ettiğini söyledi.

Görevlendirme sonrası vatandaşların yaşamının her anında belediyenin verdiği hizmetlerle karşılaştığını belirten Öksüz, "Bizden önce belediye hizmeti var mıydı, üzülerek ifade ediyorum yoktu. Bizden önceki yönetim vatandaşı memnun edecek, hizmet üretemedi ya da üretmedi. Mevcut kaynaklar, verimli kullanılmadı. Yaklaşık 3 yıla yakındır bu şehirde vali olarak görev yapıyorum, bizden önceki belediye döneminde gittiğim her mahallede vatandaştan belediye hizmetlerinde çok fazla şikayet vardı. Biz belediyeyi devraldıktan sonra ilk hedefimiz vatandaşımızı bu hoşnutsuzluktan kurtarmak, belediye hizmetlerini vatandaşın istediği şekilde hızlı vermek için gerekli organizasyonu kurmak oldu." diye konuştu.

Öksüz, yaptıkları çalışmalarla belediyeyi kamu kurum niteliğinde hizmet verebilecek duruma getirmeye çalıştıklarını aktardı.

Belediyenin daha önce kurumsallıktan uzak olduğuna işaret eden Öksüz, "Bizden önce belediyede kimin ne yaptığı belli değildi, kurum kültürü henüz oluşmamış, işler maalesef el yordamıyla yürütülüyordu. Biz birim müdürlüklerimizle gerekli düzenlemeleri, personel görevlendirmelerini yaptık. Vatandaşımıza, hizmet verebilecek bir belediye kurmak istedik." dedi.

"Belediyecilik gönül işidir"

Belediye yönetimini devraldıklarında bir yandan eski borçları ödemeye bir yandan da vatandaşa hizmet vermeye başladıklarını anlatan Öksüz, şöyle devam etti:

"Belediyecilik biraz gönül işidir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'önemli olan vatandaşımızın gönlünü kazanmaktır, onu memnun etmektir' biz de bu ilke ile yola çıktık. 2 Ekim'de devraldığımız belediye maalesef hizmet üretemez hatta hiçbir şey yapamaz haldeydi. Biz, belediyeyi o tarihten itibaren ayağa kaldırmaya, canlandırmaya, vatandaşımıza hizmet verir hale getirmeye çalıştık. Belediyeyi devraldığımızda 303 milyon lira borcu vardı. Kendi dönemimizde öncelikle bu borçları ödemeye ve bir yandan da vatandaşa hizmet vermek için çalışmaya başladık. Kaynakları arttırmaya ve mevcut bazı giderleri azaltıp tasarruf etmeye çalıştık. Aldığımız tedbirlerle belediyemizin gelirleri önceki yıllara göre artarak 28 milyon liraya ulaştı. Bunlar planlı programlı çalışmalar neticesinde oldu."

"Yaklaşık 38,5 milyon bir borç ödemesi gerçekleştirdik"

Öksüz, göreve başladıktan sonra belediyenin birçok kamu ve özel borcunu ödemeye başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaklaşık 38,5 milyon bir borç ödemesi gerçekleştirdik. Şehirde uzun yıllar ihmal edilen yol, kaldırım, kanalizasyon, içme suyu sorunu var. Bunların tespiti ve çözüm yollarını bulmak için ilgili arkadaşlarımızla proje ekiplerimizi oluşturduk ve ekim ayından sonra çalışmaya başladık. İstasyon, Yusuf Paşa, Yenişehir, Örnek ve Ortakapı mahallelerindeki 9 noktada inşallah yaklaşık 900 bin metrekare asfalt yapacağımız çalışmalar da başladı. 50 bin metrekare bazalt kaldırım, 11 bin metrekare bazalt bordür çalışması yapacağız. Belediye imkanlarıyla da Şehitler, Aydınlık Evler, Atatürk ve Alpaslan mahallelerinde ve diğer mahallerde asfalt çalışmamıza devam edeceğiz. Yusuf Paşa, Halit Paşa mahallelerinde kaldırım çalışmalarımız var, özellikle 9 bin 150 metrekare bazalt kaldırım, 2 bin 250 metre de bordür yapı işimizle ilgili ihalemizi yaptık, çalışmalar başladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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Kars'ta görevlendirme yapılan belediye 10 ayda 38,5 milyon lira borç ödedi - Haberler
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