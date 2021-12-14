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Karpuzlu'da trafik denetimi yapıldı

Karpuzlu'da trafik denetimi yapıldı
AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde drone ile yapılan trafik denetimlerinde 20 araç sürücüsüne ceza kesildi.

KARPUZLU, AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde drone ile yapılan trafik denetimlerinde 20 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Karpuzlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şehir merkezi kontrol noktasında drone destekli trafik uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan ve cep telefonu kullanan kişiler drone ile tespit etti.

Durdurulan araçlardan 2'si trafikten men edildi, 20 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

Karpuzlu'da trafik denetimi yapıldı

Karpuzlu'da trafik denetimi yapıldı

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